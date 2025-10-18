お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34歳）が、10月16日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。“本名”を明かした。番組は今回、芸能人の本名を当てる企画「本名寺の変」を放送。すがちゃん最高No.1の“本名候補”として、「菅野直人」「菅知也」「菅谷毅」「菅原和浩」「大須賀隆典」の5つが用意される。timelesz・菊池風磨、女優・山田杏奈、シソンヌ・長