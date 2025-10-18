明日19日(日)以降は、北海道の上空に強い寒気が流れ込み、平地でも雪の降る所があるでしょう。雪になれている北海道の方でもシーズン初めの雪は、車の運転や歩行にご注意ください。また、レモン彗星を見るチャンスがあります。1週目(19日〜25日):北海道では平地でも雪の便りか?明日19日(日)以降の約1週間は北海道の上空には、この時期としては強い寒気が流れ込み、季節が進むでしょう。初雪などの季節の便りが続々と届く見通しです