モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。2025年10月17日（金）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「サッカー日本代表、ブラジルに初勝利」。サッカージャーナリストの河治良幸（かわじ・よしゆき）さんに解説していただきました。※写真はイメージです◆“サッカー大国”ブラジル相手