最強の実物資産は、どこまで跳ね上がるのか。金の国内店頭小売価格が先頃初めて2万円を超えた。東西冷戦時代から“有事の金”と称され、株や債券とは全く異なる値動きをたどってきた「富の象徴」。高騰のさなか、実は“平時”の備えこそが重要なのだという。＊＊＊【写真を見る】初心者が注意したい「落とし穴」とは？9月29日、国内の金地金（きんじがね）の指標となる「田中貴金属工業」の店頭小売価格で、金は1グラム2万18