１９９４年に発足した自社さ連立政権の首相を務めた村山富市（むらやま・とみいち）さんが１７日午前１１時２８分、老衰のため大分市の病院で死去した。１０１歳だった。１００歳を超えてからも自宅近くを散歩するなど、元気な姿を見せていたという村山さん。１０１歳７か月での大往生は、歴代の首相の中では２番目の長寿となる。最も長生きしたのは、東久邇宮稔彦元首相。１０２歳まで生き、１９９０年１月に死去した。首相