“カメラ”が足掛かりに売上高約13兆円を誇るソニーグループの子会社であるソニー（株）は、テレビやカメラなどの電子機器を作っている。同グループにあって、「エレキ」と呼ばれている分野であり、昔からのモノづくりを担っているといっていい。【写真を見る】「ソニーグループ」CEOの有力候補とは？そのソニーでトップ交代の発表があったのは10月1日のこと。現社長兼CEOの槙公雄氏（61）が会長になり、執行役員の田中健二氏