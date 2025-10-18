日本テレビ系情報番組「シューイチ」（日曜・午前７時半）は１８日、短縮放送となった。通常は９時２５分までの番組だが、この日は土曜ＭＣを務める同局の田辺大智アナウンサーが「きょうの放送は８時２５分までです」と伝えた。そして「その後は箱根駅伝の予選会をお伝えするという流れになっております」と理由を説明した。