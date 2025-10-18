ダウ平均、ナスダックなど反発＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。終値はダウ工業株３０種平均が２３８．３７ドル高の４万６１９０．６１ドル、ナスダック総合指数が１１７．４４高の２万２６７９．９８、Ｓ＆Ｐ５００が３４．９４高の６６６４．０１。 小幅高で始まったダウ平均は、マイナス圏に沈む場面がみられるなど、午前中はさえない動きも見られたが、午後は上昇が目立ち、一時46327.07ドルを付