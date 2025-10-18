【ニューヨーク＝小林泰裕】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２３８・３７ドル高の４万６１９０・６１ドルだった。米中対立激化や地銀の信用不安への警戒感が和らぎ、３営業日ぶりに値上がりした。米国のベッセント財務長官が１７日に中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相と電話会談すると伝わり、米中関係悪化への懸念が後退した。また、市場では米国の有力地銀２行が一部融資に不正