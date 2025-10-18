「ＢＣターフスプリント・米Ｇ１」（１１月１日、デルマー）ＢＣターフスプリント・Ｇ１（１１月１日・米デルマー）に出走予定のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大）が、国内最終追い切りを行った。美浦Ｗで佐々木を背にギーロカスタル（５歳３勝クラス）と併せ、６Ｆで４馬身追走。４コーナーで並び掛け、直線で軽く仕掛けられるとパートナーを３馬身突き放した。タイムは６Ｆ８３秒３−３６秒５−１１秒１。伊藤大