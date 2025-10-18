「有力馬次走報」（１７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆南部杯３着のペプチドナイル（牡７歳、栗東・武英）は武蔵野Ｓ（１１月１５日・東京、ダート１６００メートル）、６着のシャマル（牡７歳、栗東・松下）はＪＢＣクラシック（１１月３日・船橋、ダート１８００メートル）へ向かう。