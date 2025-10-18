ZIP-FMと岐阜県酒造組合連合会は、2025年10月25日(土)・26日(日)に岐阜市の金公園にて「秋酒祭 岐阜〜岐阜の地酒に酔う2025〜」を開催します。3回目となる今回は、出店する28蔵の全83銘柄が決定。秋の味覚「ひやおろし」やイベント限定酒のほか、県産の新しい酒米「酔むすび」を使ったお酒も登場し、豊かな自然が育んだ岐阜の地酒を一度に満喫できます。岐阜駅の周辺には、織田信長が天下統一を目指した岐阜城ほか、様々な観光名所