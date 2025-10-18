認可保育園の保育士配置に関する国の基準によると、保育士1人で0歳の子ども3人、1〜2歳児の場合は6人、3歳児の場合は15人と、明らかに不十分だ（画像： Ushico / PIXTA）【グラフを見る】2013年に株式会社を中心に保育園が急増。私立の認可保育園は2013年の474カ所から2023年には3490カ所へと大幅に増えた「子どもの発達に応じて丁寧にかかわる保育がしたいのに、それがなかなかできないのが辛いです」東北地方の認可保育園で働く