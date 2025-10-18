【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松島聡（timelesz）と白洲迅がW主演にを務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の第3話が10月18日に放送される。 ■第2話ラスト、猪俣周杜演じる阿久津の登場にSNS歓喜 10月11日放送の第2話では、家に愛梨（棚橋乃望）、清一郎（櫻）の友だちを招き、ピザパーティーを開催した千石哲（松島聡）と晴海昌弘（白洲迅）。「シングルファーザ&