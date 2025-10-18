◇パ・リーグCSファイナルステージ第３戦ソフトバンク０ｰ６日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）背部痛から復帰したソフトバンク・周東が「9番・中堅」で今シリーズ初のスタメン出場し、守備でヒヤリとする場面があった。7回2死満塁、郡司の打球にダイビングキャッチを試みた際、グラウンドに体を強打。苦痛でうずくまる場面があった。小久保監督は「代えようと思ったんですけど、バット振れるというのでそのままい