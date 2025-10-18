◇パ・リーグCSファイナルステージ第３戦ソフトバンク０ｰ６日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）左肩負傷から復帰した正木が、約半年ぶりに1軍戦に出場した。7回2死一塁の場面で代打で登場して遊直。8回からは右翼の守備にも就いて右飛を一度処理した。4月18日の西武戦で空振りをした際に負傷して手術。長いリハビリ期間を経て復活の第一歩をしるし、「（代打コールでの）大歓声に鳥肌が立った。守備も無難にこなす