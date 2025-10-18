18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比740円高の4万8290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては707.85円高。出来高は2万271枚だった。 TOPIX先物期近は3209.5ポイントと前日比42ポイント高、TOPIX現物終値比39.06ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48290+740 20271 日経2