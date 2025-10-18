◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）【記者フリートーク】今だから言えることだが、伊藤は新庄監督の第一印象をこう語る。「何かヤバい人が来たな…と思いました（笑い）」。就任1年目の22年開幕戦でプロ初の中継ぎ登板、最終戦はクローザーも経験。前年のプロ1年目に10勝を挙げた右腕の起用法に誰もが驚いたが「短期間で固定観念を一人一人から排除していく。それが