◇パ・リーグCSファイナルステージ第３戦ソフトバンク０ｰ６日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）ソフトバンク・大関が18日の第4戦に先発する。今季は13勝5敗、防御率1・66をマーク。初めて規定投球回に到達し、初のタイトルとなる最高勝率を獲得と飛躍のシーズンを送った。先発では初となるCSの登板に臨む。「今シーズン積み重ねてきたものをいい形で出せるようにいい準備をして臨みたいと思います」と意気込みを口