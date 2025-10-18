◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルS第3戦は17日、リーグ2位の日本ハムが1位のソフトバンクを下し、1勝3敗とした。中5日で先発した伊藤大海投手（28）が8回5安打無失点、11奪三振の力投。昨年のファイナルS初戦先発で敗れた雪辱を果たして今シリーズ初勝利に導き、CSでのソフトバンク戦の連敗を6で止めた