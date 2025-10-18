金本知憲、江藤智（あきら）、黒田博樹、丸佳浩……広島東洋カープを支えてきた選手たちのスカウトに、48年、尽力してきたのが、苑田聡彦氏だ。その実績から、球界の “伝説のスカウト” と呼ばれている。福岡県立三池工高のスラッガーとして注目された苑田氏が、選手として広島に入団したのは1964年のことだった。「ウチは食べ盛りがそろった男4人、女2人の6人きょうだいだったので、家計を助ける意味でも、高校を出たらプロ