◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）日本ハムのレイエスが1―0の4回先頭で上沢の初球145キロのカットボールを捉え、左翼テラス席へ貴重なソロを放った。15日のファイナルS第1戦に続く一発にも「ホームランは実際どちらでもいい。勝ったという結果に対して満足です」と胸を張った。今ポストシーズン5試合で打率・529、2本塁打、4打点と絶好調。今季リーグ最多32本