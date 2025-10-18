◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）日本ハムの逆襲への道を切り開いたのは「帰ってきた4番」郡司だった。初回1死一、三塁から先制の右犠飛。7回2死満塁では左中間3点二塁打で試合を決めた。「（初回に）いきなり来たかと思ったけど、相手の読みも考えながら冷静に打てた。ちょっとホッとしましたね」。ファイナルS2試合で8打数無安打2三振。4番から7番に下がった