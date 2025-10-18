◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）日本ハムは、レギュラーシーズン3本塁打のドラフト5位・山県が7回に貴重な左越えソロを放った。上沢の高めに浮いたカーブを会心のCS1号。中学、高校、大学と公式戦ノーアーチだった23歳は「全く想像してなかったので、自分でもビックリしてます」。前夜の就寝後、新庄監督からDMで「1年からこれだけ試合に出られたのは凄いこと。