◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）【辻発彦視点】日本ハム・伊藤が8回11奪三振、完璧な投球をした。切れのいい直球と精度の高い変化球。緩急も絶妙だった。栗原への攻めが素晴らしかった。初回は150キロの直球を2球続けて内角高めに突っ込んで空振り三振。3回は外角スライダーで追い込んで最後は真ん中低めにズバッと直球で見逃し三振。6回は一転して落差のある