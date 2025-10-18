◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 日本ハム 6-0 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)8回無失点と好投し、勝利に貢献した日本ハムの伊藤大海投手が、試合後のインタビューで勝利の喜びを語りました。まず伊藤投手は試合を終えた心境として「もう後がなかったですし、今日勝ちきらないことには意味がなかったので、勝ててほっとしています」と自身の務めを果たしたことに安堵の気持ちを吐露しました。また伊藤投