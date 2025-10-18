バスケットボール国内最高峰の女子リーグ『Wリーグ』が18日に開幕する。先立って行われた会見（13日）で各チームのキャプテンが集結し、意気込みを語った。【写真を見る】Wリーグ18日開幕戦はトヨタ自動車vsトヨタ紡織の同門対決3連覇目指す富士通は準Vデンソーと激突【女子バスケ】【1部（プレミア）】▼3年連続4回目の優勝を狙う富士通・宮澤夕貴キャプテン（32）目標は、「リーグ3連覇」と「皇后杯2連覇」今シーズンから新体