東京都の職員給与引き上げを勧告しました。東京都の人事委員会はきのう、職員の給与を平均で3.24%引き上げるよう知事と議会に勧告しました。この勧告は、都の職員の給与を社員規模100人以上の民間企業の給与と同じ水準にするよう求めたものです。3%以上の引き上げ勧告は34年ぶりで、勧告どおりになれば大卒の初任給は29万400円に、職員の平均年収は734万5000円に上がります。