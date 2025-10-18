ヌートバーが両足かかとを手術…球団発表カージナルスは17日（日本時間18日）、ラーズ・ヌートバー外野手が両足かかとの手術を受けたと発表した。復帰時期は未定。来春に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場にも影響がありそうだ。ヌートバーは今季135試合に出場。打率.234、13本塁打、48打点の成績を残していた。2023年に行われた第5回WBCでは、初の日系メジャーリーガーとして侍ジャパンの一員