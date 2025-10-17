カー用品ブランドMAXWINは、スマートフォンと連携するAI搭載OBD2診断機『OBD2-EDI01』を発売した。 同製品は、自動車の自己診断システムOBD2（On-Board Diagnostics II）を活用し、愛車の状態をリアルタイムで可視化することを目的としている。突然の警告灯点灯に不安を感じる自動車ユーザーや、自身の愛車のコンディションを詳細に把握したいと考えるDIY愛好者を主なターゲットとしている。 MAXW