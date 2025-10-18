止まらない物価高の波――。楽しみや趣味にかける費用を節約しているという人も多いだろう。「肌綺麗ですね」と褒められるほどの美肌が自慢だという40代女性（年収500万円）から、「美容、化粧品関係を見直しました」と投稿が寄せられた。この女性は毎週のエステ通い、家では高級な化粧品と、これまで惜しみなく美容にお金を注いできたが、「物価高なのに給料はちょっぴりしか増えないとくれば、生活水準を下げるしか……」と、美