トヨタは2025年9月1日、コンパクトハイブリッドカー「アクア」の一部改良モデルを発表しました。 2011年の初代登場以来、長い間コンパクトカーの代表的な車種のひとつとして親しまれてきたアクアは、現行の2代目モデルも、登場以来その高い燃費性能と扱いやすさで多くのユーザーに支持されています。 そんなアクアが今回、トヨタ最新の“ハンマーヘッド”モチーフを取り入れた新デザインへ