ロッテは１７日、球団ＯＢの西岡剛氏（４１）が来季から１軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任すると発表した。１軍打撃部門は栗原健太コーチ（４３）との２人体制となる。また大塚明１軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ（５０）から今季限りでの退団の申し入れがあり、受理したと発表した。サブロー新監督に続き、２００５、１０年の日本一を知る西岡氏が指導者としてロッテに戻ってくる。１６年ぶりの古巣復帰が決定し「現役