◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第１日（１７日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）日本ツアー今季３戦目の渋野日向子（２６）＝サントリー＝が７バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし、プロ８年目で同ツアー初の単独首位発進を決めた。前週まで日米ツアー５戦連続で予選落ち。絶不調だったパッティングの指導を受けた効果がてきめんで、バーディーを量産した。国内では最