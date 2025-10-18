◆男子プロゴルフ国内シニアツアーファンケルクラシック第１日（１７日、静岡・裾野ＣＣ）男子レギュラーツアー通算２勝の高橋竜彦（５１）＝ジャパンクリエイト＝が８バーディー、１ボギーの６５をマークして首位発進。シニアツアー初優勝へ好スタートを切った。倉本昌弘（７０）＝フリー＝は２打差の６７で回り、年齢以下のスコアでラウンドする「エージシュート」を達成。２人目の大会３連覇がかかる宮本勝昌（５３）＝