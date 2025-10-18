１９９４年に発足した自社さ連立政権の首相を務めた村山富市（むらやま・とみいち）さんが１７日午前１１時２８分、老衰のため大分市の病院で死去した。１０１歳だった。悲報を受け、日本テレビ系「進め！電波少年」の企画で、トレードマークの眉毛を切ったことのあるタレントの松村邦洋（５８）がスポーツ報知の取材に「シャレの通じる方だった」と寛大な心を持っていた村山さんをしのんだ。“アポなし”が売りだった同番組で