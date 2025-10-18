元人気子役で女優の新井美羽（１９）の姿にフォロワーはくぎ付けになった。１８日までにインスタグラムを「ＵＳ」と題して投稿し、アメリカにいると伝えた。レストランで撮影した写真では、白シャツ姿でリラックスした表情。街中での一枚は、ミニスカで抜群スタイルを見せた。１９歳と思えぬ色気にフォロワーはドキッ。「おぉぉお」「ものすごくかわいいしものすごく美人さん」「美人で綺麗ですね」「大人〜」「大人の女性