スコット・ベセント米財務長官＝17日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は17日、中国の何立峰副首相と来週マレーシアで会談する計画だと述べた。今月末に韓国で予定するトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談を控え、輸出管理規制など対立点を巡って協議し、地ならしを目指す。両国の閣僚級貿易協議は5回目となり、双方がどこまで歩み寄れるかが焦点となる。ベセント氏は、中国がレアアー