俳優・間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系10月期土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜後9：00）の第2話が、きょう18日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】“ニコちゃん”と呼ばれていた笑美（松井玲奈）本作は、予想不能なノンストップ考察ミステリードラマ。小学校の同級生が同窓会で集結し、タイムカプセルからは6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムが出て