ジャッジは来季開幕からフル稼働する見込みだ(C)Getty Imagesヤンキースのアーロン・ブーン監督は、今年7月に右肘を痛めたアーロン・ジャッジについて、今オフに治療のための手術を行わない方針であると明かした。肘の屈筋腱の損傷により、10日間の負傷者リスト入りとなったジャッジは、復帰後の終盤戦では数試合にわたり指名打者で出場していた。【動画】ヤ軍野手の痛恨拙守今季も悪目立ちしたエラーシーンを見るジャッジの