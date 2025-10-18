平然と二刀流を再始動させた大谷(C)Getty Imagesリーグ連覇の行方は、偉才の投球に託される形となった。現地時間10月16日、ドジャースは本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利。2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけた。【動画】豪快に長打を放つ！注目を集めた大谷の屋外でのフリー打撃シーンナショナル・リーグ連覇をやってのければ、今のドジャースの成熟度を物語る結果を手にでき