◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクからすればなんてことない１敗よ。最多勝の伊藤に素晴らしいピッチングをされただけ、と切り替えも簡単にできる。ただね、まだ数少ない不安要素があるとすれば初戦、２戦目とブレーキになっていた郡司に打たれたことやね。同じ負けるのでも、イヤなヤツに打たれて負けたってとこ