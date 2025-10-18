週末は再び天気が下り坂となります。きょう18日(土)は、北日本〜日本海側を中心に雨でしょう。北海道は朝から、九州でも昼頃からは、広い範囲で雨となりそうです。日本海側を中心に局地的に雷を伴って激しく降る所があるでしょう。太平洋側は、日中は晴れ間の出る所が多い予想ですが、次第に雲が厚くなります。四国や近畿、東海では、夜遅くには雨が降り出す見込みです。関東も夜遅い時間ほど、にわか雨があるかもしれません。そし