ニューヨーク証券取引所のトレーダー＝17日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反発し、前日比238.37ドル高の4万6190.61ドルで取引を終えた。米国と中国の貿易摩擦を巡る懸念が後退し、幅広い銘柄で買い注文が優勢となった。トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席と2週間後に会談する予定だとし、対中関税発動の回避を示唆。貿易摩擦の緩和に向けた関係改善