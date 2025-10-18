◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 阪神4-0DeNA(17日、甲子園球場)3連勝で日本シリーズ進出を決めた阪神の藤川球児監督がセ・リーグの全球団をたたえました。アドバンテージ含め3勝0敗で迎えた第3戦、阪神は初回に佐藤輝明選手が3ランを放つと、先発の郄橋遥人投手は8回途中無失点の好投で勝利しました。日本シリーズ進出を決めた藤川監督はインタビューで勝利した気持ちを聞かれると「少しお待ちいただけます