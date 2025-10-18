お笑い芸人のバイク川崎バイク（45歳）が、10月16日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。“本名”を明かした。番組は今回、芸能人の本名を当てる企画「本名寺の変」を放送。バイク川崎バイクの“本名候補”として、「川崎圭一」「川崎隼」「川崎康平」「川崎陸」「川崎史貴」の5つが用意される。timelesz・菊池風磨、女優・山田杏奈、シソンヌ・長谷川忍がいろいろと考えた