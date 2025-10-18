都会の喧騒を離れ、ふと息をつきたくなるとき。自由が丘の屋上に、小さな森の魔法がかかりました。2025年10月16日（水）、自由が丘バーガーが「魔女のちいさな森のハンバーガー」としてリニューアルオープン。緑と花に囲まれた空間で、手作りのハンバーガーとクラフトドリンクが迎えてくれます。まるで森のカフェのような癒しの時間を、五感で味わってみてください。 都会の屋上