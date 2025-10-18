9月の業者間でのコメ取引価格が、過去最高値になる見通しであることがJNNの取材で分かりました。業者間でのコメ取引の代表的な指標である今年とれた新米の9月の「相対取引価格」が、平均で玄米60キロあたり3万6000円台後半になることが複数の関係者への取材で分かりました。新米の集荷競争が過熱していることが要因とみられ、去年の同じ時期より1万4000円ほど高く過去最高値となる見通しです。一方、きのう発表されたスーパーでの