¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ëºòÇ¯1·î¤Ë¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ«6»þ¤«¤é¤¦¤Ê¤®¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤Ê¤®¤â¤ª¼÷»Ê¤âËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»öÀ©¸Â(¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯)¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢°ßÂÞ²òÊü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤ÆºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏºûºêÎ¤ºÚ¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢È±¤ò¥Ý