ＮＹ各市場５時台ダウ平均は２３８ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間16:01）（日本時間05:01） ダウ平均46190.61（+238.37+0.52%） ナスダック22679.98（+117.44+0.52%） CME日経平均先物48410（大証終比：+860+1.78%） 欧州株式17日終値 英FT100 9354.57（-81.52-0.86%） 独DAX 23830.99（-441.20-1.82%） 仏CAC40 8174.20（-14.39-0.18%） 米国債利回